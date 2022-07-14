İlk caretta caretta yavrusu, İztuzu'nda yuvadan çıktı

ANTALYA'da, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının mayıs sonunda başlayan yuvalama sürecinde, İztuzu Plajı'nda Türkiye'deki ilk yavru çıkışı yaşandı.

Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, bu yıl ilk yuvanın 7 Mayıs'ta oluştuğu, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) kontrolündeki Muğla'nın Dalyan-İztuzu Plajı'nda, Türkiye'deki ilk yavru çıkışı da 13 Temmuz itibarıyla yine aynı yerde gerçekleşti. Türkiye'nin ilk ve en büyük deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi DEKAMER'den yapılan duyuruda, 20'ye yakın yavru deniz kaplumbağasının suya ulaştığı açıklandı. DEKAMER kontrolündeki yuva sayısının Dalyan'da 350, Fethiye'de 80, Sarıgerme'de 60'ı bulduğunu açıklayan DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Kaska, yuva oluşumlarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Prof. Dr. Kaska, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesindeki 'yuva koruma' çalışmalarının, her yıl gerçekleştirildiğini kaydetti.