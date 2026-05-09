"Alaçatı Kitap Günleri" kitapseverler ve yazarları Çeşme'de buluşturuyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Alaçatı Kitap Günleri", yazarlar ve kitapseverlerin katılımıyla başladı.

Gaia Alaçatı'da düzenlenen açılış törenine katılan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçede Hayatın Anlamı Kitap projesi kapsamında kitap takas şenliği yaptıklarını, okuma alışkanlığını geliştirmekle ilgili her projeyi desteklediklerini belirtti.

Çocukları ekran bağımlılığından ve diğer kötü alışkanlıklardan koruyacak en iyi metodun kitap okuma olduğuna inandığını dile getiren Maraşlı, "Kitap okumanın da bir refleks olması gerektiğini düşünüyoruz. Boş vakit yoktur. Bu vakitleri dolduracak elimizdeki en önemli enstrüman kitap." ifadelerini kullandı.

Maraşlı, ilk kez düzenlenen Alaçatı Kitap Günleri'nin başarılı olacağına inandığını belirterek, "Kıymetli yazarlarımızı da böyle güzel bahar günlerinde Alaçatı'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Alaçatı Kitap Günleri Kurucu Direktörü Mert Öktem de 8-9 kişiden oluşan ekiple etkinliği hayata geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yarısı Alaçatı'nın dışında yaşıyor ve dün ilk defa bir araya geldiler. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Amacımız bunun bütün Alaçatı'yı kapsayan bir etkinlik olması. Sadece bir mekanda değil, belki de ilk defa denenen bir şey bu. Değişik otellerde her yarım saatte bir başlayan okur ve yazar buluşmaları, bununla birlikte merkezde bir fuar alanı ve Türkiye'nin en büyük yayınevlerinin katıldığı bir fuar. Tabii ki en önemlisi Arkas Sanat'ın ev sahipliğinde çocuklarımız için 3 gün boyunca atölyeler yapılacak. Bu etkinlikten eğer bir çocuğa bile günün sonunda ilham olabiliyorsak biz başarılıyız. Bütün amacımız bu."

"İlkler" temasıyla hayata geçirilen festival, hafta sonunda edebiyatın farklı alanlarından isimleri Alaçatı'da bir araya getirecek.

Programa Füsun Erbulak, Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Can Bonomo, Kürşat Başar, Tuna Kiremitçi, Ahmet Şerif İzgören, Mine Söğüt, Müge İplikçi ve Sibel Oral'ın da aralarında bulunduğu 25'in üzerinde yazar katılacak.

Festivale 25'ten fazla yayınevi katılacak. Açık hava kitap fuarı, yazar söyleşileri, atölyeler, kitap kulüpleri, edebiyat temalı bilgi yarışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan programıyla kitapseverlerin dikkatini çekmeyi hedefleyen festival yarın sona erecek.