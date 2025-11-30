İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'de üst düzey akademik çalışmaları teşvik etmek ve bilime önemli katkılar sunan seçkin isimleri ödüllendirmek amacıyla düzenlenen ve " Türkiye'nin Akademi Ödülleri" anılan İlim Yayma Ödülleri, dördüncü kez sahiplerini buldu.

İlim Yayma Vakfından yapılan açıklamaya göre, vakıf ve İlim Yayma Cemiyetince düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerine verildi.

Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra akademi, siyaset, iş dünyası, kültür ve medya dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Her yıl daha da kurumsallaşan ödüllere bu yıl anlamlı bir sanat eseri de eklendi. Ünlü besteci Rahman Altın tarafından hazırlanan "İlim Yayma Ödülleri Müziği", tören sırasında orkestra tarafından ilk kez icra edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy törende birer konuşma yaptı.

Ödül töreninde iki yıllık hazırlık, başvuru ve değerlendirme süreçleri sonrasında 3 kategoride belirlenen isimler açıklandı.

Törende Büyük Ödül'ün sahibi Prof. Dr. Özcan Erel ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ödülüne layık görülen Prof. Dr. Barış Bayram TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sosyal Bilimler Ödülü'nün sahibi Prof. Dr. Şener Aktürk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı. Büyük Ödül sahibine 5 milyon lira, diğer iki ödül sahibine ise 2'şer milyon lira mükafat verildi.

Ödül alanların hayatı ve ödül aldıkları konular

"Büyük Ödül" almaya hak kazanan Prof. Dr. Erel, 15 Ocak 1963 yılında Konya'nın Kulu ilçesinde doğdu. 1886 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan ve profesör unvanını 2004 yılında alan Erel, araştırmaları ve geliştirdiği uluslararası biyokimyasal ölçüm yöntemleriyle önemli bilimsel çalışmalara imza attı.

Erel, çok çeşitli oksidan moleküllerinin ayrı ayrı analiz edilmesindeki güçlükleri aşarak numunedeki toplam oksidan yükünü yüksek doğruluk ve üstün duyarlılıkla belirleyebilen, kolay uygulanabilir, güvenilir, düşük maliyetli ve otomasyona uyumlu kolorimetrik TOS yöntemini ve ölçüm kitini geliştirdi. Bu yöntemin oksidatif stres belirteçlerinin değerlendirilmesinde uluslararası ölçekte geniş kabul görerek temel araştırmalardan rutin klinik laboratuvar uygulamalarına kadar uzanan alanlarda önemli bir standart oluşturup bilime anlamlı katkılar sağlamasından dolayı ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Bayram, 1977 yılında İzmir'de doğdu, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı ve 2018 yılında profesörlük unvanı aldı.

Bayram, insan beyninin çalışma biçiminden ilham alan yeni nesil yapay zeka donanımlarının geliştirilmesine önemli katkılar sunan, mevcut elektronik sistemlere göre çok daha düşük enerji tüketen, daha güvenilir, siber saldırılara karşı aygıt seviyesinde güvenlik sunan ve geleceğin akıllı teknolojilerinde kullanılabilecek özgün bir MEMS nöristör yapısı geliştirdi. Bayram, bu çalışmayla yapay zeka uygulamalarının, akıllı sensörlerin ve veri işleme sistemlerinin daha hızlı, verimli ve erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunması, ayrıca Türkiye'nin bu alanda uluslararası görünürlüğünü artıran yenilikçi araştırmaları ve teknoloji geliştirme potansiyelini güçlendirmesi nedeniyle ödüllendirildi.

Prof. Dr. Aktürk, 1981 yılında İzmit'te doğdu, 2003 Chicago Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Etnisite, din ve milliyetçilik politikaları üzerine çalışan Aktürk, 2022 yılında profesörlük unvanını aldı.

Aktürk, yaklaşık 500 yıl boyunca İtalya'dan Portekiz'e, Fransa'dan İspanya'ya kadar Batı Avrupa'nın farklı bölgelerindeki tüm Müslüman ve Yahudi nüfusun katliamlar, sürgünler ve zorla din değiştirme yoluyla nasıl yok edildiğini özgün bir soykırım kuramı ve çok sayıda vaka analiziyle inceledi. Papalık liderliğindeki ruhban sınıfının çok çeşitli ödüllendirici ve cezalandırıcı araçlar kullanarak Batı Avrupa'daki Hristiyan hükümdarları, Müslümanlar başta olmak üzere dini azınlıklarını yok etmeye zorladığını ortaya koyan "Not So Innocent: Clerics, Monarchs, and the Ethnoreligious Cleansing of Western Europe" başlıklı eserinden dolayı Aktürk ödül almaya hak kazandı.

AKSA, BMC, Hayat Holding, MNG Şirketler Grubu ve Turkcell'in ana sponsor olarak destek verdiği İlim Yayma Ödülleri'nde Kuzu Grup, Medipol Sağlık Grubu, Memorial, Port Filo ve Torkam Holding platin sponsor, Evyap, Fuzul, Sancak, Tay Group, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve UFS Kurumsal Hizmetler ise altın sponsor olarak yer aldı.