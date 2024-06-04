İliç'te maden ocağı faciasından aylar sonra 1 işçinin daha cansız bedeni bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi milyonlarca ton toprağın altında kaldı. Olayda 9 işçi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. 4 Haziran'da ise 1 işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maden faciasında toprak altında kalarak can veren işçilerin isimleri ise şu şekilde;

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.