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İliç'te maden ocağı faciasından aylar sonra 1 işçinin daha cansız bedeni bulundu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cenaze sayısı 5'e yükselirken toprak altındaki 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen faciada 9 işçi milyonlarca ton toprağın altında kaldı. Olayda 9 işçi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı. 4 Haziran'da ise 1 işçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İliç'teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Maden faciasında toprak altında kalarak can veren işçilerin isimleri ise şu şekilde;

Şaban Yılmaz, Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Adnan Keklik, Uğur Yıldız, Kenan Öz ve Ramazan Çimen.

İliç'teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Erzincan Maden İliç Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Özcan Özcan:

filistine verdiğiniz önemi bizim ülkemize verselerdi şu olayların 10 da biri olmazdı.Milletine bu kadar uzak bir hükümet dünya da yoktur.

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AKIL MANTIK:

Kamuyounda bu kaza neden bu kadar büyütüldü anlamıyorum, KAZA BU KAZA KAZA KAZA!!! İşleri güçleri hükümeti yıpratmak olan eleştiriler hiç de samimi değil....

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İbrahim Üker:

direk mezar taşını oraya koyun bukadar zamandır çıkarılamamış

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Özcan Özcan:

Gazze problemi var ama orayı halletsinler sonra da tr nin sorunlarına göz gezdirirler.

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JokerAllame:

Filistin daha üzücü knk bizim insanlarımiza üzülmeye gerek yok :)

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Sihirbazın Çırağı:

Bak bi ne diyecem; bu maden şirketçileri aylarca uğraşıp o çamuru biriktirirken mazot, benzin yaktı maaş ödedi. Yığdıkları çamur olduğu gibi heyelan oldu aktı. Eee sonra o çamurun içinde bunların gömdüğü işçilerin cesetlerini kimin parasıyla arıyorlar ? Önce altın arıyorlardı para kazanacağız diye yatırım yapıyorlardı. Peki altın değil de insan cesedi aranırken kimin parasıyla bulunuyor o Cesetler bir anlatın bakayım. İkisinin de masrafı büyük çünkü.

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