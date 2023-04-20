İlhan Taşcı: Trt, Irkçılık, Mezhep Ayrımcılığı, Kin ve Nefret Kışkırtıcılığı Yapan Bu Zat Hakkında Beklemeden Soruşturma Başlatmalıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, TRT World yazarlarından Tallha Abdulrazaq’ın Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” notuyla sosyal medyadan paylaştığı video ile ilgili yorumuna, “84 milyonun vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, ırkçılık, mezhep ayrımcılığı, kin ve nefret kışkırtıcılığı yapan bu zat hakkında beklemeden soruşturma başlatmalıdır” ifadesiyle tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, TRT World yazarlarından Tallha Abdulrazaq'ın; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" notuyla sosyal medyadan paylaştığı video hakkındaki yorumunun suç oluşturduğunu vurguladı. Taşçı, "84 milyonun vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, ırkçılık, mezhep ayrımcılığı, kin ve nefret kışkırtıcılığı yapan bu zat hakkında beklemeden soruşturma başlatmalıdır" dedi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, TRT'nin İngilizce yayın yapan TRT World'ün yazarlarından olan Tallha Abdulrazaq'ın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun dün "Alevi" notuyla yayınladığı video hakkındaki yorumunun suç oluşturduğunu açıkladı. Taşcı'nın Twitter'dan bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"84 milyonun vergileriyle kamu yayıncılığı yapması gereken TRT, ırkçılık, mezhep ayrımcılığı, kin ve nefret kışkırtıcılığı yapan bu zat hakkında beklemeden soruşturma başlatmalıdır."

ABDULRAZAQ: SULTAN SELİM'İN HATIRASI MEZHEBİNİZİ İKTİDARDAN UZAK TUTSUN

TRT World yazarı akademisyen Abdulrazaq, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu videosunu, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim dönemindeki Alevi katliamına göndermede bulunarak, "Sultan Selim'in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun. Amin" yazılı İngilizce notu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Abdulrazaq, kendisine gelen tepkilerin ardından söz konusu tweetini İngilizce olarak şu notla yeniden paylaştı:

"Alıntılarımdaki Kemalist pislikler, daha çok ağlayın. Siz katletmez, işkence yapmaz, öldürmezsiniz. Sonra da ırkçı Arap karşıtı iftiralar atarken 'nefret söylemi' diye ağlayamazsınız."