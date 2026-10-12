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Ilhan Omar'ın Washington'daki evi federal ceza soruşturmasında sabah arandı

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın Washington'daki evi, sabah erken saatlerde yargısal arama emriyle arandı. Adalet Bakanlığı bunun devam eden federal ceza soruşturmasının parçası olduğunu belirtti; kaynaklar ise göçmenlik evraklarıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

NEW ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde arandı.

Adalet Bakanlığı sözcülüğü, Omar'ın ikametgahında sabah erken saatlerde gerçekleştirilen aramayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan ve yargısal olarak yetkilendirilmiş bir arama emrini uyguladı. Bu uygulama, devam eden bir federal ceza soruşturmasının parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

ABC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evraklarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Omar, 2018'de ilk kez Kongre'ye seçilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetleriyle tanınan Omar için Başkan Yardımcısı JD Vance, mayısta Trump yönetiminin Omar'ı göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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