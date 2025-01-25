İlhami Atalay'ın 'Tak Takıştır Yap Yakıştır' Sergisi Dolmabahçe Sarayı'nda Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda açıldı.

Küratörlüğünü Betül Tekinel'in üstlendiği sergi, sanatçının Anadolu kadınının kullandığı başlıklardan ilham alarak, 2023 yılında yaptığı 58 eserinden oluşuyor.

Ressam İlhami Atalay, açılışta yaptığı konuşmada, serginin tarihsel ve kültürel birikimin yoğrulmasıyla ortaya çıktığını belirterek, eserler için çok büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Eserlerinin, dijital sanatla ortaya çıkan ürünlerden farklı bir anlama sahip olduğuna işaret eden Atalay, "Buradaki çalışmalarım, yapay sanat ile ortaya çıkmış ürünler değil. Sergilenen eserler, kalp gözüyle derinlemesine düşünülmüş, gönül gözü süzgecinden geçirilmiş gerçek sanat ürünleridir. Bütün bu eserler, yapay zekanın ortaya koyamayacağı ürünlerdir." dedi.

Atalay, ortaya konulan çalışmaların, gelecek nesiller tarafından "medeniyetin birikimi" olarak anlaşılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Koleksiyonumuzda yer alan mitolojik eserler, hayal gücünün bir ifadesidir. Sergilen eserlerin isimlerinden daha önemli olan, onların kendileridir. Sergimizi 2023'te açmayı planlamıştık ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, serginin bu salonda açılması için çok ısrar etti ve emek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık sıra resimlerin sizle konuşmasına geldi."

"Atalay, bu toprakların değerlerinden beslenen bir sanatçı"

Milli Saraylar Başkanı Yıldız ise İlhami Atalay'ın resimlerini gördüğü andan itibaren usta ressamın sanatı ve üslubuna karşı büyük hayranlık duyduğunu söyledi.

Atalay'ın sanat hayatı boyunca büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşadığını aktaran Yıldız, "Atalay, bütün zorluklara karşı yoluna yılmadan devam etmiştir. Bu ülkede hak ettiği değeri bulamadığında bile sanat mücadelesini sürdürmüş bir sanatçıdır. Kendisini geçtiğimiz şubat ayında burada ağırlamıştık. O sergiyi iyi ki yapmışız, çünkü çok kıymetli dönüşler aldık. Bugün de kendisini bir kez daha burada ağırlamaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Atalay'ın bu toprakların değerlerinden beslenen bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlhami Atalay, sanatı sadece teoride bırakmayıp pratiğe de dökmüş bir sanatçımızdır. O, bu pratiği özgün bir yorumla ifade etmektedir. Atalay'ın sanatı, onun çok uzun zamandır sürdürdüğü davasının bir yansımasıdır. İlhami Atalay'ın eserleri, ne yazık ki uzunca bir zaman fark edilmedi. Kendisinin kıymetli çabaları, Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü' ile taltif edildi. Bu onun sanatına en üst düzeyden verilmiş bir değerdir. Hocamızın sergisi, burada ev sahipliği yaptığımız en önemli sergilerimizin başında geliyor."

Açılışına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Ökten, Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Abdülhamit Tüfekçioğlu, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hikmet Barutçugil'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismin katıldığı sergi, 25 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.