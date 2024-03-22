Ilgın'dan Gazze'ye Yardım Kampanyası

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından düzenlenen bağış kampanyasında toplanan yardımlar, Gazze'ye ulaştırılacak.

İlçede, "Gazze'nin yaralarını birlikte saralım" sloganıyla toplanan gıda malzemeleri, Mersin Limanı'ndan kalkacak Kızılay'ın gemisine yüklenecek.

Türk Kızılay Ilgın İlçe Başkanı Erdem Ertok, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.

İlçedeki birlik ve beraberliğin her zaman en üst noktada olduğunu vurgulayan Ertok, "Gazze'nin yaralarını birlikte sarmak amacıyla ikincisini düzenlediğimiz yardım kampanyasında toplanan malzemeleri lojistik aracına yükledik." dedi.