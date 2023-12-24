Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

Kar sebebiyle yolda kalan araçlar traktörlerle çekildi

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yolda mahsur kalan araçlar, traktörlerle çekildi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın devam ettiği Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçişinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yoğun bir şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle Ilgaz Dağı'nda seyir halinde olan birçok tır yolda kaldı. Makaslayan bir tır ise metrelerce sürüklenerek durabildi. Yolda kalan sürücüler, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından traktörlerle çekildi. Trafik polisleri ise yolda güvenlik önlemi alarak kazaların önlenmesi için çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri ise yolda sürekli olarak küreme çalışması yapıyor.

Kar yağışını fırsat bulan bazı vatandaşlar da geceye aldırış etmeden Ilgaz Dağı'nda soluğu aldı. Vatandaşlar kar topu oynayıp, fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.