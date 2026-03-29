Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar yağışı yoğunlaştı.
Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu