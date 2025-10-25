Haberler

Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oldu
Güncelleme:
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis ve yağmur etkili oldu. Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bu dönemlerde sisin sıkça yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezinin bulunduğu alanda sis ve belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.

Dağı kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemlerde sık sık sisin etkili olduğunu söyledi.

