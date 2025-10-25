Ilgaz Dağı'nda Sis Etkili Oldu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

Dağın zirvesi ve kayak merkezinin bulunduğu alanda sis ve belirli aralıklarla yağmur etkili oldu.

Dağı kaplayan sis, dronla görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, bölgede bu dönemlerde sık sık sisin etkili olduğunu söyledi.