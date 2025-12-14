Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kar yağışının ardından vatandaşların kayak merkezine gelmeye başladığını ifade eden Kırcıoğlu, "Kastamonu ve şehir dışından misafirlerimizi kabul etmeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren daha fazla yoğunluk yaşayacağız." dedi.

Kayak merkezinin doğası ile ön plana çıktığını anlatan Kırcıoğlu, "Ilgaz'a kar yağdığı zaman çam ağaçlarına 'gelinlik giymiş' diyoruz. Gelinlikler giyildi, burası düğün alanı gibi oldu. Misafirlerimiz burada kayak yapıyor, kızak yapıyor, sucuk ekmek yiyor. Vatandaşlar burada streslerini atıyor." diye konuştu.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerin bu yıl ücretsiz olduğunu ifade eden Kırcıoğlu, tüm vatandaşları kayak merkezine beklediklerini kaydetti.