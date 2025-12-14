Haberler

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, ormanlık alanları beyaz örtüyle kapladı ve kayak merkezine ziyaretçi akını başladı. Kayak merkezi bu yıl ücretsiz giriş imkanı sunuyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı ise 15 santimetreye ulaştı.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kar yağışının ardından vatandaşların kayak merkezine gelmeye başladığını ifade eden Kırcıoğlu, "Kastamonu ve şehir dışından misafirlerimizi kabul etmeye başladık. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren daha fazla yoğunluk yaşayacağız." dedi.

Kayak merkezinin doğası ile ön plana çıktığını anlatan Kırcıoğlu, "Ilgaz'a kar yağdığı zaman çam ağaçlarına 'gelinlik giymiş' diyoruz. Gelinlikler giyildi, burası düğün alanı gibi oldu. Misafirlerimiz burada kayak yapıyor, kızak yapıyor, sucuk ekmek yiyor. Vatandaşlar burada streslerini atıyor." diye konuştu.

Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerin bu yıl ücretsiz olduğunu ifade eden Kırcıoğlu, tüm vatandaşları kayak merkezine beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden dengeleri değiştirecek transfer

Resmen açıklandı: Arda'dan dengeleri değiştirecek transfer
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor

Sürpriz iddia: İsmail Kartal geri dönüyor! İşte o takım
Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

İşte Guardiola'nın City'e istediği Türk yıldız
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...

Şehit pilotun eşinden yürek dağlayan paylaşım: Nereden bilebilirdim…
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
title