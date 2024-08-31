Ilgaz'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Samanlıkta Yangın Çıktı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Veysel Can'a ait samanlıkta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İlgaz, Korgun, Kurşunlu belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletmesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak samanlıkta hasar meydana geldi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu samanlıkta çıkan yangın zarara yol açtı.
Veysel Can'a ait samanlıkta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Ilgaz, Korgun, Kurşunlu belediyeleri itfaiyeleri ile Orman İşletmesi ekipleri müdahale etti.
Yürütülen çalışma sonucu söndürülen yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi.