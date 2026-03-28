İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denis Becirovic'le görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile görüşmesinde, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile görüşmesinde, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını kaydetti.

Erdoğan, Bosna Hersek'in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye'nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
