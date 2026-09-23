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İletişim Başkanlığı, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 96. yılına özel çalışma yürütüyor

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Suudi Arabistan Milli Günü'nün 96'ncı yıl dönümü için İletişim Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da özel iletişim çalışması yürütüyor. Özel içerikler Ankara'da Atakule ve Türk Telekom binasının dijital ekranlarında, İstanbul'da AKM ile Galata Kulesi'nde yer alıyor.

İLETİŞİM Başkanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü'nün 96'ncı yıl dönümü nedeniyle bugün Ankara ve İstanbul'un simge noktalarında özel bir iletişim çalışması gerçekleştiriyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü dostluk, karşılıklı saygı ve iş birliğini yansıtan çalışma kapsamında hazırlanan özel içerikler, iki şehrin yüksek görünürlüğe sahip dijital mecralarında kamuoyuyla buluşturuluyor. Ankara'da İletişim Başkanlığı binasının dijital mecraları, Türk Telekom binasının dijital ekranı ve başkentin simge yapılarından Atakule, Suudi Arabistan Milli Günü'nün 96'ncı yılına özel hazırlanan görsel içeriklere ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'da ise kutlamaya özel içerikler Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dijital ekranında yer alırken, Galata Kulesi'nde de özel görsel gösterim gerçekleştiriliyor. İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmayla Suudi Arabistan Krallığı'nın 23 Eylül Milli Günü kutlanırken, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dostluk ve dayanışmanın kamusal alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ankara'dan İstanbul'a uzanan çalışma, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri ve ortak geleceğe yönelik iş birliği iradesini görünür kılan özel içeriklerle geniş kitlelere ulaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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