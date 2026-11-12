İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Çivi, Kilis'te öğrencilere bilgi verdi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Gökhan Çivi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İletişim Fakültesinde akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülteyi ziyaret eden Çivi, toplantı öncesinde Dekan Prof. Dr. Mustafa Cinoğlu, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Kuzucu ve Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Yılmaz ile bir araya geldi.

Görüşmede, kurumlar arası işbirliği imkanları ve iletişim alanında geliştirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Daha sonra öğrencilerle bir araya gelen Çivi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının faaliyetleri, kurumsal iletişim vizyonu ve Gaziantep Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kamu iletişiminde doğru, güvenilir ve etkin bilgi akışının önemine değinen Çivi, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilginin kamuoyuna ulaştırılması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona eren programda Dekan Cinoğlu, katkılarından dolayı Çivi'ye teşekkür etti.

Cinoğlu, fakültenin akademik ve kurumsal faaliyetlerine verdiği destek dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Zekeriya Akman'a da şükranlarını iletti.

Kaynak: AA