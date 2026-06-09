Ayın Tarihi Mayıs Sayısı Yayımlandı: GENÇ 2030 Projesi ve Dijital Dönüşüm Vurgusu

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Ayın Tarihi' dergisinin mayıs sayısı kamuoyuna sunuldu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, derginin 'Türkiye'nin Dijital Geleceği: GENÇ 2030 Vizyonuyla Üreten Nesil' başlıklı başyazısında, gençlerin dünyadaki dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayacak bilgi ve birikime sahip olmasının hayati önemini belirtirken, gençlerin dijital okuryazarlığının artırılması ve yenilikçi üretim becerilerinin güçlendirilmesi gerektiğinin, bu noktada 81 ilde uygulanmakta olan GENÇ 2030 projesinin önemli bir vizyon sunduğunun altını çizdi.

GENÇ 2030 PROJESİ ANLATILIYOR

Derginin 'Ayın Dosyası' bölümü 'Dijital Türkiye'nin Genç Gücü: GENÇ 2030 Vizyonu' başlığını taşıyor. Bu bölümde 'Türkiye Yüzyılı' ülküsü çerçevesinde gençlik politikalarını modern ihtiyaçlara göre yapılandıran Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan GENÇ 2030 projesi anlatılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen ve gençleri dijital dünyanın tüketicisi olmaktan çıkarıp yapay zeka, kodlama ve dijital tasarım başta olmak üzere her alanda yetkin, öncü şahsiyetlere dönüştürmeyi amaçlayan GENÇ 2030 projesi, kapsamlı bir biçimde okuyuculara sunuluyor.

DİPLOMATİK FAALİYETLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

'Türkiye' bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içi programları ve gündeme yönelik önemli gelişmeler kronolojik olarak yer alırken, bölümde ayrıca 'Aile ve Nüfus 10 Yılı', 'SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı', 'Erişilebilir Türkiye Vizyonu', '64 Kbps'den 5G'ye. Türkiye'nin İnternet Serüveni' başlıklı dosyalar bulunuyor. Bu ay 'Vefa/Hatıra' başlığında kahraman Türk kadını Nene Hatun anılırken, spor bölümünde ise yeniden Türkiye'de yapılacak olan Formula 1'e yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası diplomasi trafiği ve yürüttüğü telefon diplomasisine yer verilen ' Diplomasi' bölümünde, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkin diplomatik faaliyetleri detaylı bir şekilde gözler önüne seriliyor. 'Dünya' bölümünde dünya gündeminin önemli gelişmeleri ve uluslararası basında yayımlanan Türkiye ile ilgili haberler ele alınırken, Avrupa ve Türkiye ilişkilerini ele alan bir analize de yer veriliyor.

1950'LERDEN 1980'LERE UZANAN SEÇKİSİ

'Kültür ve Sanat' bölümünde Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerin anlatıldığı bir dosya bulunurken, 'Arşivden' başlığı altında ise Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle ülkemizde tarımdan hayvancılığa, tarımsal üretime katkı sunan çitçilerimizin fotoğraflarının yer aldığı 1950'lerden 1980'lere uzanan bir fotoğraf seçkisi sunuluyor. 'İletişim' bölümünde ise 'Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı', 'Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi', 'İstanbul'un Fethinin 573'üncü Yıl Dönümü Etkinlikleri', 'NEXT TRT 2026', '43'üncü Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali', 'Şule Senin Hikayen' Dizisi Gala Programı', 'TÜGVA İhtisas Akademi Programı', 'Ankara'da 'Medya Emekçileri Hatıra Ormanı' Kuruldu', 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı NATO Panel Serisi', 'COP31 Kapsamında Çevre ve İklim Medya Turları' başlıkları yer alıyor. 'Yayın' bölümünde ise 'İletişim ve Diplomasi Dergisi 'Gastrodiplomasi' Özel Sayısı', 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' kitabı, 'Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans' kitabı, 'Kamu Kurumları İçin Yapay Zeka Sözlüğü' eserleri tanıtılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı