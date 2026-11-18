Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Aksaray'da gazetecilere ve kamu kurumlarında çalışanlara yönelik, "İletişim Yüzyılı, Güçlü İletişim, Etkin Kamu, Bölge Müdürlükleri" eğitim programı gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinesinde ve Aksaray Valiliğinin destekleriyle, Somuncu Baba Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kamu iletişimi tüm yönleriyle ele alındı.

Vali Murat Duru, bilginin saniyeler içinde dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaştığı bir dönemde yaşadıklarını söyledi.

İletişimin bu denli hızlı olduğu dönemde çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Duru, şöyle konuştu:

"Kentte göreve başlayalı dokuz ayı biraz geçti. Bu dönemde üç kez kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldik. Ne istediğimizi anlattık. Medya mensuplarının da bizlerden isteği oldu. Hızlıca onları yerine getirdik. İşte bu toplantıda o isteklerden biriydi. İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdür Vekili Tuncay Karabulut ile görüşerek hızlı bir toplantı düzenledik. Bu toplantılar çok önemli. Konularında uzman kişiler iletişimin ne denli önemli olacağını anlatacak. Şunu unutmayın işimizi düzgün ve ahlaklı yapacağız."

Karabulut ise devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirmenin, vatandaşın kamu kurumlarına duyduğu güveni pekiştirmenin ve yapılan hizmetleri anlaşılır, şeffaf ve doğru şekilde anlatmanın yegane gayeleri olduğunu kaydetti.

Program boyunca katılımcıların kurumsal itibar yönetiminden CİMER uygulamalarına, dezenformasyonla mücadeleden sosyal medya kullanımına kadar farklı başlıklarda eğitimler alacağını vurgulayan Karabulut, kamuda iletişimin, sadece bilgiyi ulaştırmak olmadığını aynı zamanda tanıtım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA