İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı, kadınların her anlamda güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu ve güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur. Kadınlarımızın iş, adalet, eşit muamele taleplerinin giderilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kadın, Toplum ve Gelecek Paneli'nde konuştu. Duran, "Son 200 yılda kadınlar; üretim ilişkilerinin şekillendirdiği ekonomik düzen içinde görünür olabilmek, sosyal hayatta daha etkin yer almak ve devlet-vatandaş ilişkisinde eşit konuma ulaşabilmek için çok önemli bir mücadeleler vermiştir. Bu mücadele, yalnızca bireysel hakların mücadelesi değildir. Aynı zamanda adil ve kapsayıcı bir toplumsal düzenin inşasına yönelik güçlü bir iradedir. Bugün geldiğimiz noktada, kadın hakları meselesinin zaman zaman; sloganik ifadelerle reklam sektörünün ve tüketim kültürünün bir parçası haline getirilmesi, güçlü kadın imajının içi boşaltılmış söylemlerle gündeme gelmesi, bizi gerçek meselelerden uzaklaştırmakta ve toplumsal bir yanılsama üretmektedir. Oysa kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlar, yüzeysel sloganlarla ya da popüler söylemlerle açıklanamayacak kadar derin ve çok boyutludur. Böyle bir yaklaşım, ne kadınların gerçek sorunlarına çözüm üretmekte ne de toplumsal adalete katkı sunmaktadır" dedi.

'TOPLUMDAN GELEN HER SESİ DİNLİYORUZ'

Duran, herhangi bir ayrım gözetmeden, kadınları kamusal hayatta daha görünür ve daha etkin kılmanın temel sorumluluklarından biri olduğunu kaydederek, "Eşit ücret, doğum izni, kreş imkanları, taciz ve mobbing gibi kadınların hayatını doğrudan etkileyen alanlarda toplumdan gelen her sesi dikkatle dinliyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın başvuru mekanizmalarından biri olan CİMER'e hanım kardeşlerimizden gelen başvuruların titizlikle incelenmesi konusunda başkanlık olarak büyük hassasiyet gösteriyoruz. 2025 yılı boyunca CİMER'e iletilen yaklaşık 92 bin teşekkür başvurularının önemli bir bölümü kadın kamu görevlilerine yöneliktir. Doktorlardan hemşirelere, öğretmenlerden sosyal hizmet çalışanlarına ve güvenlik personeline kadar, hemen her alanda görev yapan, özverili çalışmalarıyla kamu hizmetlerinde niteliği yükselten kadınlarımıza ben de huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

'KADINA ŞİDDETİ HAFİFLETİCİ NEDENİ OLMAYAN SUÇ GÖRÜYORUZ'

Devletin, emniyet mensuplarından diyanet çalışanlarına, sosyal hizmetler görevlilerinden sağlık ve eğitim alanındaki personeline kadar, binlerce kamu çalışanına yıllardır şiddet farkındalığı ve müdahale eğitimleri verdiğini belirten Duran, "Bizler, kadına yönelik şiddeti hiçbir hafifletici nedeni olmayan bir suç olarak görüyoruz. Bu noktada 6284 nolu kanunla beraber ALO 183 ve KADES gibi uygulamalarımızla şiddete ve şiddet diline yer vermeyen bir toplum inşası için uğraşıyoruz. Karar alma mekanizmalarında ve parlamento temsilinde kadın görünürlüğü noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı duruşu çok kıymetlidir. Liderlik ettiği hükümetlerde Cumhuriyet tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar fazla sayıda kadın bakanımız yer almıştır. Yine belirtmek gerekir ki, 2002'de yüzde 4'lerde olan kadın milletvekili oranı ise istikrarlı bir şekilde artarak 2023'te yüzde 20'lere ulaşmıştır. Ayrıca çalışma hayatında doğum ve süt izinleri ile küçük çocuğu olanlara esnek çalışma saatleri gibi düzenlemeler, kadınların lehine uygulanacak şekilde geliştirilmiştir. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması için öneri de hali hazırda meclisimizin gündemindedir. Hamdolsun, geride bıraktığımız yüzyılda kız çocuklarının okullaşma oranı başta olmak üzere çok önemli ve olumlu gelişmeleri de ortaya koyduk. Bugün orta ve yükseköğretimde kız ve erkek öğrencilerin oranı birbirine çok yakındır. 2010'lu yıllarda 25-29 yaş arasındaki kadınlarda yüksekokul mezunu oranı yüzde 11 iken, 2020'li yıllarda bu oran yüzde 40'ın üzerine çıkmıştır. Bu başarı, Cumhuriyet tarihimizden bu yana kadın eğitimi alanında gerçekleştirilen devrimsel bir sıçramayı göstermektedir. Bizler, 20'nci yüzyılda kadınların karşılaştığı hak kayıplarını, sosyal alandaki ihlalleri, okullaşma ve çalışma hayatındaki engelleri 21'inci yüzyıla taşımadık. Aynı şekilde, 28 Şubat darbe döneminin doğrudan kadınları hedef alan başörtüsü yasağı gibi ayrımcı uygulamalarını da geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

'HAK KAYIPLARININ KARARLILIKLA TAKİP EDİLECEĞİ VİZYONA SAHİBİZ'

Duran, "Türkiye Yüzyılı vizyonu, kadınların her anlamda korunduğu ve güçlendiği bir Türkiye'nin vizyonudur. Kadınlarımızın iş, adalet, eşit muamele taleplerinin giderilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sahip olunan anayasal hakların sonuna kadar kullanılacağı ve miras hakkı, mülkiyet gibi konularda yaşanan hak kayıplarının kararlılıkla takip edileceği bir vizyona sahibiz. Türkiye Yüzyılı, kadınlarımızın elde ettiği hukuki kazanımları yapısal ve sürdürülebilir bir fırsat eşitliğiyle taçlandırmanın yüzyılıdır" dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü insani, adalet temelli ve barış odaklı dış politika anlayışıyla, dünyanın farklı coğrafyalarında da kadınların hak ve özgürlük mücadelesine destek verdiğini kaydeden Duran, Filistinli kadınları selamlayarak, onurlu duruşlarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı