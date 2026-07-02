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Şam saldırısına Duran'dan lanet

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı lanetledi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Duran, Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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