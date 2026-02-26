Haberler

Türkiye-Suriye İlişkileri Görüşüldü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa ile Ankara'da bir araya geldi. Duran, görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunduklarını, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz 'Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Barış Rolü' Panelimizi teşrif eden Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanı Sayın Hamza el-Mustafa'yı Başkanlığımızda misafir etmekten memnuniyet duyduk. Görüşmemizde Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk; bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin tesisi noktasında iletişim ve diplomasi kanallarının önemini ele aldık. Medyanın çatışma süreçlerindeki sorumluluğu ve hakikatin korunması hususunda ortak bir anlayışın gerekliliğini vurguladık. Stratejik iletişim, kamu diplomasisi ve dezenformasyonla mücadele alanlarında iş birliğimizi güçlendirme konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, bölgemizde kalıcı barışın, adaletin ve istikrarın tesisine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de hakikatin savunulması ve doğru bilginin etkin biçimde kamuoyuna ulaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
