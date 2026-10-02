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İletişim Başkanı Duran: Medine-i Münevvere'de sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum

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İletişim Başkanı Duran: Medine-i Münevvere'de sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum
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İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Medine-i Münevvere’de, Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum. Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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