İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımıyla Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin sevk ve idare edildiği, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve milli egemenlik anlayışının merkezine dönüşen Ankara, 103 yıl önce bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte üstlendiği tarihi rolü başkent kimliğiyle taçlandırdı. Cumhuriyetimizin kalbi, devletimizin yönetim merkezi Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA