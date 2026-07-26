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Filenin Sultanları'ndan şampiyonluk

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından "Tebrikler Filenin Sultanları, tebrikler şampiyon" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden milli sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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