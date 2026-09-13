İletişim Başkanı Duran, dünya gençler ralli şampiyonu Ali Türkkan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı kutladı.

Duran, NSosyal hesabında paylaştığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nda zirveye ulaşarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı gönülden kutluyorum. Ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuzu ve bu şampiyonlukta emeği bulunan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA