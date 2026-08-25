Duran: Dezenformasyona karşı devlet-millet el ele verecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor. Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur. Bu kapsamda hazırladığımız, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarımızı anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı; tüm illerimizde, meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız. Bu mücadelede hepimize düşen sorumluluk açık; paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula, gösterilene değil, gerçeğe bak, eksik bilgi yanlış algı üretir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı