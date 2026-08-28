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Duran'dan Haksal için başsağlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Milli Gazete yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden Milli Gazete yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal için başsağlığı mesajı paylaştı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türk edebiyatının kıymetli kalemlerinden, Milli Gazete yazarı ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ali Haydar Haksal'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, dostlarına, basın ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA
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