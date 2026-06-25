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Türkiye'den Venezuela'ya geçmiş olsun mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iki ayrı depremin meydana geldiği Venezuela için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Venezuela'da art arda meydana gelen depremlerden dolayı derin üzüntü duydum. Venezuela halkının ve depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyorum. Dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, depremde yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, bu zor zamanda Venezuela ile güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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