İletişim Başkanı Duran'dan TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na ilişkin paylaşım

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımda, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, himaye ve destekleri için teşekkür eden Duran, 1979'dan bu yana, devam eden bu anlamlı geleneğin, Türkiye çocuklarıyla dünya çocuklarını bir araya getiren çok kıymetli bir buluşma zemini olduğunu ifade etti.

Duran, bu yıl "Gelecek Çocukların" mottosuyla düzenlenen etkinliğin, kültürel diplomasinin de önemli bir ayağı olarak devam ettiğini belirterek, "Dünyanın farklı yerlerinden gelseler dahi, çocukların neşe ve sevinci aynı dili konuşur. Bu ortak dil, çocukların güven içinde büyüyebildiği, imkanlara eşit şekilde erişebildiği ve hayallerini özgürce kurabildiği bir dünya inşa etme sorumluluğunu bizlere hatırlatmaktadır. Zira gelecek, çocukların hayallerinin sınırlarla değil, imkanlarla buluştuğu ölçüde anlam kazanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel bir vicdan çağrısı"

Dünyanın farklı bölgelerinde çocukların, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve temel eğitim imkanlarına erişim eksikliğiyle mücadele ettiğini vurgulayan Duran, milyonlarca çocuğun açlık, yoksulluk, savaş ve zorunlu göçün gölgesinde hayata tutunmaya çalıştığına dikkati çekti.

Duran, bunun en ağır örneğinin Gazze'de görüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar en temel haklarından mahrum, hayatta kalma mücadelesi içinde ağır yükler omuzlamak zorunda kalmıştır. Farklı ülkelerde ise savaş ve çatışmaların ilk ve en kırılgan hedefi yine çocuklar olmuştur. Henüz iki ay evvel İran'da 165 çocuk, çok elim bir şekilde bombaların hedefi olmuş ve yaşamdan koparılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda vurguladığı üzere daha adil ve kapsayıcı bir düzen ihtiyacı, her geçen gün daha görünür ve acil hale gelmektedir. Bu, yalnızca bugünün sorunu değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın da meselesidir ve bu çağrı, siyasi sınırların ötesinde, küresel bir vicdan çağrısıdır. Bu vesileyle, programımıza katılan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere, emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."