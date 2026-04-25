Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz barış ve adalet için yol gösterici olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milli İrade Buluşmaları: Türkiye Yüzyılı'nda İletişim" programına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz hem ülkemizin değerlerine değer katacak hem de yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm insanlık için barış, adalet ve refah odaklı politikalarla yol gösterici olacaktır." açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli İrade Platformu tarafından " Türkiye Yüzyılı'nda İletişim" temasıyla düzenlenen programa katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Geçmiş dönemlerde Türkiye'de iletişimin ve medyanın belli başlı imtiyazlı sınıfların elinde, bir toplumsal mühendislik aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı ifade eden Duran, Türkiye'yi kendi iddialarından, kendi kültüründen ve kendi medeniyet tasavvurundan uzaklaştırmak için mümkün olan her türlü kitle iletişim aracının bilfiil kullanıldığını aktardı.

Burhanettin Duran, 28 Şubat sürecinde, kitle iletişim araçlarının darbeyi manşetlerle, TV programlarıyla, haber bültenleriyle, ekran yüzleriyle hazırlayıp icra ettiğini ve savunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan süreç, birçok alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Türkiye bugün vesayetten arınmış, iç barışını sağlamış, gündelik kısır tartışmaların gölgesinden kurtulmuş, bölgesel ve küresel politikada söz sahibi, istikrarlı bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz hem ülkemizin değerlerine değer katacak hem de yakın coğrafyamız başta olmak üzere tüm insanlık için barış, adalet ve refah odaklı politikalarla yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin imaj ve itibarını uluslararası toplum nezdinde en üst noktaya taşımak en temel gayemizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün Türkiye, durduğu yeri, temsil ettiği değerleri ve savunduğu argümanları net biçimde ortaya koyan, güçlü bir iletişim perspektifine sahip bir ülkedir. Bu düşüncelerle programın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
