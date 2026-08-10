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Meclis'ten Terörsüz Türkiye için tarihi adım

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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, bu adımın Terörsüz Türkiye hedefine yönelik kararlı iradenin göstergesi olduğunu ve hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesinin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Duran, "Milletimizin huzurunu, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü daha da güçlendirecek bu tarihi adımın, Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifin hazırlanmasından komisyon çalışmalarına, müzakerelerden Genel Kurul sürecine kadar her aşamada emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın, ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum. Aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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