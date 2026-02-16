Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım;

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar