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Duran'dan Filenin Sultanları'na çeyrek final tebriği

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CEV 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek, mücadele ve takım ruhu için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ortaya koydukları mücadele, azim ve takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'na, teknik heyete ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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