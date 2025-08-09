İletişim Başkanı Duran'dan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış için ortak deklarasyon imzalanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Duran, sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır."

"TÜRKİYE TARAFLARLA YAKIN İRTİBATTA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Ermenistan'ın, barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu gördüğünü ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır gösterdiğini belirten Duran, "Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran'ın değerlendirmesi şu şekilde;

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
