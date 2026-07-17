Haberler

15 Temmuz'un 10. yılına özel rozet: Sevgi çiçeğinden ilham

15 Temmuz'un 10. yılına özel rozet: Sevgi çiçeğinden ilham
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilhamla tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin, milletin darbe girişimine karşı direnişini ve birlik ruhunu simgelediğini belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10'uncu yıl hatıra rozetinin, darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından 'Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü' notuyla paylaşım yaptı. Duran, "Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10'uncu yıl hatıra rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor. 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozeti, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı