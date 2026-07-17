15 Temmuz'un 10. yılına özel rozet: Sevgi çiçeğinden ilham

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10'uncu yıl hatıra rozetinin, darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından 'Bir çiçekten doğan umut, bir milletin iradesine dönüştü' notuyla paylaşım yaptı. Duran, "Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10'uncu yıl hatıra rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor. 253 şehidimizin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozeti, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı