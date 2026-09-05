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Filenin Sultanları finalde! Duran'dan tebrik

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- "Sahaya yansıttıkları mücadele, inanç, kararlılık ve güçlü takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan millilerimizin finalde de aynı azimle mücadele ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşacağına yürekten inanıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler Filenin Sultanları. CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Sahaya yansıttıkları mücadele, inanç, kararlılık ve güçlü takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan millilerimizin finalde de aynı azimle mücadele ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA
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