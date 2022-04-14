İletişim Başkanı Altun: Ukrayna'da siviller üzerinden hesap görme çabalarını doğru bulmuyoruz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bizim için öncelik şiddetin sona ermesi ve sivillerin daha fazla zarar görmeden ateşkesin sağlanmasıdır, barışın temin edilmesidir. Ukrayna'daki masum siviller üzerinden daha büyük hesaplar görme çabalarını doğru bulmadığımız gibi, bu sivillerin hedef yapılmasını da şiddetle kınıyoruz. Yaptırımların cezalandırıcı etkisinin sahada yaşanan dramı sona erdirmeye yetmediğini de görüyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen, 'Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar' konferansının açılışında konuştu. Küresel salgının, bölgesel, siyasi ve ekonomik gerilimler ile sıcak çatışmaların etkilerini bütün ülkelerin her alanda hissettiği günlerden geçtiklerini belirten Altun, bu gelişmelerin dünyadaki tüm dengeleri alt üst ettiği bir döneme hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Altun ayrıca, Türkiye'nin savaşın uzamasının yaratacağı yeni mülteci akımına karşı da Avrupa ile iş birliğini sürdüreceklerini söyleyerek, bölgeye yapılmakta olan insani yardıma da devam edeceklerini aktardı.