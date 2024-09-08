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İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılması için talimat verdiğini belirten Altun "Cumhurbaşkanımız, Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin'den bugün acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni 2 km uzaklıktaki derenin yatağında bir çuval içinde bulundu.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan gelişmenin ardından çok sayıda bakan ve yetkili açıklamalarda bulunurken son olarak ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmanın titizlikle devam etmesi talimatı verdiğini belirten Altun, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

"CANINA KAST EDENLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Ali Tokgönül:

Cumhurbaşkanı talimat vermiş , titizlikle yürütülecekmiş !!! Yahu adalet talimatla yürütülmez . Onların zaten işi titizlikle yürütmektir . Yani bunda titiz olacak bir başkasında es geçeceksin ... Öyle şey mi olur ? Cumhurbaşkanı talimat vermiş . Hadi buyur . Allah rahmet eylesin kızımıza ........

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Hasan Temiz:

Ne yani sayın cumhurbaşkanımız talimat vermese soruşturma titizlikle yurutulmeyeck mi ?

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harun gözel:

40 yıl hapsi istenenler şuan balayında bulsanız ne olacak 1 yıl sonra o da dışarıda olacak

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Asim Bayraktar:

Demekki talimatsız olanlar a hiççç dikkat edilmiyo muu anlayamadım hem 22 gun sonra titiz lik pek anlayamadım

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Abdullah KARAMAN:

Polatlar ile birlikte Adalet sistemi çökmüştür.

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