İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi
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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda; kamu iletişiminde ortak aklı, eş güdümü ve stratejik duruşu daha da pekiştirmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Dezenformasyonla mücadelede daha güçlü bir refleks, kurumsal iş birliklerinde daha sağlam bir zemin ve milletle kurduğumuz bağda daha derin bir güven anlayışıyla hareket etmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduk. Kurumlarımızın çalışmalarını milletimize doğru ve şeffaf biçimde aktaran; hakikatin izini süren tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum. İnancımız da irademiz de nettir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iletişimde milli duruşu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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