İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Numan Kurtulmuş: "İlber Hoca, Engin Tarih Bilgisiyle İlim Dünyasında Silinmez Bir İz Bıraktı"

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesine nedeniyle paylaştığı mesajda, "İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle paylaştığı mesajda, "İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
