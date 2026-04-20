İlayda Zorlu Protestosu... Gözaltına Alınan 79 Gençten 57'si Serbest Bırakıldı, 7'si Tutuklama, 15'i Adli Kontrol İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümüne yönelik intihar iddialarına karşı çıkan 79 genç, Kadıköy'de protesto etmek isterken polis müdahalesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 57'si serbest bırakılırken, 22'si adliyeye sevk edildi. Protesto sırasında bazı gençlerin şiddete maruz kaldığı öne sürüldü.

18 yaşındaki Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi İlayda Zorlu'nun ölümünün intihar olmadığını savunan ve dün akşam saatlerinde Kadıköy Süreyya Operası önünde açıklama yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 79 gençten 57'si emniyetten serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen 22 gençten 7'si savcılık işlemlerinin ardından tutuklama, 15'i ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adliye önünde açıklama yapan gençler, "Eyleme katılan pek çok arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bir arkadaşımız polis kalkanıyla başına darbe aldı" dedi.

Açıklamada ayrıca, "Kafa travması olan bir arkadaşımız hastanede gerekli muayenelerden geçirilmemiştir, geç saatte tekrardan hastaneye götürülmüştür... Arkadaşlarımız emniyet içerisinde hukuksuzca bekletilmiştir. Geleceksizliğe, yolsuzluğa, güvencesizliğe, kadın cinayetlerine karşı bu zamana kadar sürdürdüğümüz mücadelemizde devlet tarafından baskıyla, gözaltıyla, tutuklamalarla sindirilmeye çalışıldık. Polis aramalarıyla ailelerimize karşı terörize edilmeye çalışıldık fakat mücadelemiz katledilen İlayda'nın mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerden destek: Mağdur gençlerimizin yanındayız

Adliyedeki süreci CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ceylan Mercan ve avukatlarla birlikte takip eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Mağdur olan gençlerimizin yanındayız" dedi. Tanal şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam 79 öğrenci gözaltına alındı. Kadıköy'de gözaltına alınan gençlerimizin 22'si adliyeye sevk edildi. Şu anda Kartal Adliyesi'ndeyiz. Bu 22 kişi sevk ile birlikte, kişileri savcı görmeden, avukatları ifadelere girmeden, 7 kişiyi tutuklamaya sevk ediyorlar, 15 kişiyi de adli kontrole serbest bırakıyorlar. Resmen Ceza Muhakeme Kanunu, anayasa ve aynı zamanda adil yargılama ilkesi ihlal ediliyor. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum; Ceza Muhakeme Kanunu Kartal Adliyesi'nde uygulanmıyor. Bu savcılar hakkında derhal ama derhal soruşturama başlatın! Avukatları ile şüphelileri bir araya getirmeyen emniyet ve savcılık yetkilileri resmen hukuk ihlali işliyor"

Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim