TÜİD'in 'kaybedeni olmayan' yarışmasına başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) Başkanı Mehmet Salih Turan, bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri umre ödüllü "İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması"na 18-35 yaş aralığındaki herkesin katılabileceğini bildirdi.

Turan, AA muhabirine, yarışmayı gençlerin inanç problemlerine çözüm üretmek gayesiyle başlattıklarını söyledi.

Yarışmada her sene bir temayı ele aldıklarını, bu senenin temasının da namaz olduğunu kaydeden Turan, ödüllerin temel gayesinin gençlerin kitap içerisindeki bilgilerle zihinlerindeki şüphe tohumlarına yanıt bulmak olduğunu dile getirdi.

Turan "Toplumda onların zihinlerine atılan şüphe tohumlarına çözümler üretme gayesiyle her sene bir kitap hazırlıyoruz. Hocalarımız derin araştırmalar neticesinde bir kitap ortaya çıkartıyorlar. Bu kitabın neticesinde gençlerimiz kitapları okuyorlar ve yarışmanın sınavına dahil oluyorlar." dedi.

Yarışmada herhangi bir katılım kısıtlaması bulunmadığına dikkati çeken Turan, yarışmaya 18-35 yaş aralığındaki herkesin katıldığını, bir fakülte şartının olmadığını anlattı.

Turan, "Burada amacımız gençlerimizin 18-35 yaş arasındaki tüm herkesin bu hakikatlere bu kitaplar vesilesiyle ulaşıp okuması. Akabinde de güzel ödüllerin olduğu yarışma sınavına katılması." diye konuştu.

"İlk 3'e girenleri ailesiyle birlikte umreye gönderiyoruz"

Yarışma kapsamında her yıl farklı ödüller belirlediklerini aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bunun yanında birçok farklı teknolojik ödülümüz var ama geçen seneden farklı olarak bu sene ilk 3'e girenleri ailesiyle birlikte Umre'ye gönderiyoruz. Bir de son olarak yarışmamızın mottosu 'Kaybedeni olmayan yarışma.' Çünkü bu yarışmaya giren herkes, kitabı okuyan herkes o kitaptan bir parça kendi bilgi hazinesine, zihin dünyasına bir şeyler katıyor. O yüzden ödülü kazansa da kazanmasa da o temel bir teşvik unsuru olmakla birlikte bu yarışmada kaybeden hiç kimse olmuyor. İnşallah bu sene de geçen seneki gibi gençlerimizin teveccühüyle güzel sonuçlar, güzel çıktılar elde edeceğimize inanıyoruz."

Turan, başvuru sayılarındaki artışın kendilerini motive ettiğini söyledi.

"İlk çıktığı sene 1000 başvuruyla başlattığımız yarışmamızın üçüncüsünü geçen sene 30 bin başvuruyla tamamladık." diyen Turan, bunun gençlerin yarışmaya olan teveccühünü gösterdiğini dile getirdi.

Turan, bu yıl daha fazla kişinin yarışmaya katılmasını istediklerini belirterek, "www.ilahiyatyildizlariodulleri.com" sitesinden başvuru yapıldığını kaydetti.

İsteyenlerin formu doldurarak yarışmaya katılabileceğini, kitaplarını şubat ayına kadar okudukları takdirde sınava gireceklerini bildiren Turan, başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceğini duyurdu.

Sınavın çevrim içi yapılacağına dikkati çeken Turan, "Yarışmamız bize ait bir online sınav yazılımı üzerinden yapılıyor. Sınav günü bütün başvuran kişilerin telefonlarına sınav linki SMS olarak gönderiliyor. Akabinde de SMS'ten sınavın olduğu portala giriş yapıyorlar ve sınava dahil oluyorlar. Sınavımızın diğer detayları kendilerine SMS olarak gönderilmiş oluyor." bilgisini verdi.

Turan, yarışmaları topluma açılan pencereleri olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunun yanında Türkiye İlahiyatlılar Derneği olarak birçok alt markamızla hem ilahiyat fakültelerinde hem de ilahiyat fakültelerinin dışında çalışmalarımız var. İlahiyat fakültelerinin üzerinde Türkiye'de 60 farklı ilde temsilciliğimiz olmakla birlikte buralarda yerel ve lokal bazlı çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında medya alanında tüm Türkiye'ye içerik üretiyoruz. Yine kendi misyonumuzu ve vizyonumuzu ortaya koyduğumuz medya alanında içeriklerimiz var. Bununla birlikte de inter disipliner eğitimlerimiz var. Hem Türkiye'de hem de 14 farklı ülkede Türkiye İlahiyatlılar Derneği olarak eğitimler düzenliyoruz. Hamdolsun bunların birleşimiyle bir çatı kuruluş olarak Türkiye İlahiyatlılar Derneğini tanımlayabiliriz. Altında birçok farklı alanda hizmet eden alt kuruluşları var."

Yarışmanın ana teması "namaz"

"Namaz: Miraçla Gelen Davet" kitabı üzerine düzenlenen yarışmada dereceye girenler, 1 Şubat'taki 80 soruluk çevrim içi sınavla belirlenecek.

Birinciye 3 kişilik, ikinciye 2 kişilik, üçüncüye de tek kişilik umre ödülü verilecek yarışma kapsamında diğer derece sahipleri de akıllı saat, tablet, skuter ve kitap setlerinden oluşan çeşitli hediyeler kazanacak.