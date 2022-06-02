İlacın dozajını ayarlayamayınca 'zehirleme planı' nikahtan önce ortaya çıktı - Haberler

ADANA'da kendisini cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp, nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen Aslı Ceylan Aydoğdu (42) ile birlikte gözaltına alınan Fatih Ataman (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aydoğdu'nun, önceki yıllarda İzmir'de kendisini doktor olarak tanıttığı ve evlilik aşamasında olduğu iş insanı Abdülkadir D.'yi, 11 milyon dolarlık servetini ele geçirmek için kullandığı ilaçların dozajını artırarak zehirlemeye çalıştığı ortaya çıktı. İş insanının düğün öncesi komaya girmesiyle planı bozulan Aydoğdu, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuksuz yargılanıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı Ceylan Aydoğdu ve Fatih Ataman ile birlikte çalıştıkları Mehmet K., Soner T. ve Yunus A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Aydoğdu'nun, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, kendisini cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtarak ağına düşürdüğü ve tahliye ya da beraat vaadiyle paralarını aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aslı Ceylan Aydoğdu ile Fatih Ataman tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.