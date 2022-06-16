İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt doludan zarar gören köyleri ziyaret etti Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde incelemede bulundu. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, dolu nedeniyle zarar gören arazilerde incelemede bulundu. Kentte, son günlerde bazı bölgelerde etkili olan dolu nedeniyle buğday, kanola ve ayçiçeği ekili tarlalarında hasar oluştu. Dolu nedeniyle zarar gören Tayakadın, Oğlupaşa, Abalar ve Azatlı köylerini ziyaret eden Bayazıt, ekiplerin hasar tespit çalışmasına başladığını belirtti. Dolu yağışından ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayazıt, köy muhtarları ve üreticilerden bilgi aldı. Bayazıt, kanola da yüksek olan hasarın ayçiçeği ve buğdaylarda az olduğunu dile getirdi. AA / Gökhan Zobar - Güncel Azatlı Edirne Güncel Haberler

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