İKÜ Yayınevi, 'Çok Kısa Bir Başlangıç' Serisine Yapay Zeka ve Büyük Veri Kitaplarını Ekledi

İSTANBUL Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi), Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü dizisini 'Çok Kısa Bir Başlangıç' ismiyle Türkçeye kazandırmaya devam ediyor. Öğrenci, eğitimci ve tüm okurlar için fizikten sanata, felsefeden tarihe, psikolojiden mimariye kadar birçok konuya giriş niteliğinde bilgiler sunan seriye ' Yapay Zeka' ile 'Büyük Veri' kitapları da eklendi. Yapay Zeka ve Büyük Veri kitapları, birbirini tamamlayan konularla araştırmacılara ve meraklılarına kapsamlı bir literatürün kapılarını açıyor.

18 Temmuz'da hayatını kaybeden Margaret A. Boden'ın 'Yapay Zeka: Çok Kısa Bir Başlangıç' adlı kitabı; Doç. Dr. Mustafa Kırca ve Rana Çakmak'ın çevirisi, Akın Mutlu'nun editörlüğünde okurlarla buluştu. Kitap, yapay zeka kavramını anlamak isteyen herkes için bir başlangıç noktasını sunuyor. 'Artificial Intelligence and Natural Man', 'Mind as Machine' ve 'AI: Its Nature and Future' gibi eserleriyle yapay zekanın teknik, felsefi ve etik boyutlarını derinlemesine inceleyen Boden, yapay zekanın geçmişten günümüze uzanan serüvenini, temel kavramlarını ve insanlık için taşıdığı derin anlamı herkesin anlayabileceği bir dille aktarıyor.

Britanya Akademisi üyeliği, Amerikan Yapay Zeka Derneği üyeliği, OBE ve Allen Newell Ödülü gibi uluslararası onurlarla taçlanan akademik mirasını bu kitapta bir araya getiren Boden Yapay Zeka: Çok Kısa Bir Başlangıç kitabında Yapay zekanın kavramsal tanımı, sanal makineler, yapay zekanın dil, yaratıcı süreç, süper zeka ve teknolojik tekillik senaryoları da tartışılıyor.

Akademisyen Dawn E. Holmes'un imzasını taşıyan Büyük Veri: Çok Kısa Bir Başlangıç adlı kitabı, James Cem Yapıcıoğlu'nun çevirisi ve Akın Mutlu'nun editörlüğünde İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi (İKÜ Yayınevi) tarafından yayımladı.

Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara'da (UCSB) istatistik ve uygulamalı olasılık alanında çalışan; yapay zeka, makine öğrenimi ve istatistiksel veri madenciliği üzerine çok sayıda makalesi bulunan, Dawn E. Holmes'un Büyük Veri isimli kitabı, yapay zekanın temelini oluşturan büyük dil modellerini de mümkün kılan büyük verinin tarihsel kökenlerine bakış sunuyor.

Büyük veriyi tanımlayan hacim, çeşitlilik, hız ve doğruluk kavramlarına; Hadoop, NoSQL ve bulut bilişim gibi depolama teknolojilerinden MapReduce, Bloom Filtreleri ve PageRank gibi büyük veri analitiğinde kullanılan temel algoritmalara ve tekniklere; elektronik sağlık kayıtları ve salgın takibinden Amazon ve Netflix örnekleriyle iş dünyasındaki uygulamalara; Snowden Vakası'ndan ve siber suçlardan toplum üzerindeki etkilere kadar geniş bir yelpazede, güncel olaylar eşliğinde, anlaşılır bir dille açıklıyor.