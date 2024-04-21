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Afyonkarahisar'da Şehit Kerim Üye İlkokulu öğrencileri İkmal ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti

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Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehit Kerim Üye İlkokulu öğrencileri İkmal ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehit Kerim Üye İlkokulu öğrencileri İkmal ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, öğrencileri karşılayarak fotoğraf çekkirdi.

Daha sonra, şeref salonunu, komutanlık makamını ziyaret eden öğrencilerden Kumsal Kaynak bir günlüğüne İkmal ve Garnizon Komutanı oldu. Öğrenciler ziyaret sonrası eğitim alanında bilgilendirildi. Burada fidan dikimi gerçekleştiren öğrenciler, öğle yemeğini erbaş ve erlerle yedi.

Şehit Kerim Üye İlkokulu Müdürü Ufuk Salkım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner'in daveti üzerine geldiklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitimlerle ilgili faaliyeti izlediğini kaydeden Salkım, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bu tür faaliyetlerin sürekli olarak yapılmasını arzu ediyoruz. Öğrencilerin okul dışında çeşitli etkinlikler yapması bizi eğitimciler olarak mutlu ediyor. Okul dışında dersleri tamamlayıcı bu eğitimlerin sürekli olarak Afyonkarahisar'da olmasını istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Ceylin Çınar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilere, ikram ve hediyelerin verilmesiyle programa sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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