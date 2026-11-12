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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ilişkin video paylaşımı:

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- "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü, bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, COP31 kapsamında düzenlenen "Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı"na ilişkin video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık iklim krizinin boyutlarını ortaya koyan raporların, uyarıların ve hedeflerin ötesine geçmemiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü bilginin değeri, onu hangi kararlara dönüştürebildiğimizle de ölçülür." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan videoda, Emine Erdoğan'ın konuşmasından kesit ve toplantıdan görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA
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