İklim Krizi ve Su Kıtlığına Dikkat Çekildi

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, "Günümüzde yaşanan iklim krizi ve buna bağlı olarak artan su kıtlığı, insanlık ve tarımsal üretim açısından üzerinde ciddi şekilde durulması ve acil planlamaların yapılması gereken bir konu haline geldi" dedi.

TMMOB ZMO Adana Şubesi, iklim krizi ve kuraklığa dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Özekici, ZMO Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, ZMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüsniye Gül ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Bülent Özekici, suyun verimli kullanımına yönelik bir sunum yaptı. Kapalı devre basınçlı sulama sistemine mutlaka geçilmesi gerektiğini vurgulayan Özekici, mevcut sulama yöntemlerinin büyük oranda su israfına yol açtığını belirtti.

'YÜZDE 51'LİK SU BOŞA AKIYOR'

Sunumun ardından basın açıklamasını okuyan Başkan Ahencan Tayakısı, suyun yüzde 51'lik kısmının boşa aktığını belirterek bu sorunun çözülmesi için sulama sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Tayakısı, "Günümüzde yaşanan iklim krizi ve buna bağlı olarak artan su kıtlığı, insanlık ve tarımsal üretim açısından üzerinde ciddi şekilde durulması ve acil planlamaların yapılması gereken bir konu haline geldi. Su, yaşamın devamı için en önemli ihtiyaçlardan biri olmasının yanı sıra, tüm canlıların temel maddesidir. Ancak su krizi artık yalnızca belirli bölgeleri değil, tüm dünyayı yakından ilgilendiren küresel bir sorun haline gelmiştir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde, dünya genelinde artan nüfus ve buna karşı sabit kalan ya da giderek azalan su kaynakları, yakın gelecekte ciddi bir su krizi yaşanacağının göstergesidir. Giderek azalan su kaynakları nedeniyle Türkiye'nin tarımsal üretimi de tehlike altına girmiştir" dedi.

'MODERN SULAMA SİSTEMLERİNE GEÇİLMELİ'

Tayakısı, tarımsal sulamada yaşanan kriz riskini azaltmak ve etkilerini yönetmek için modern sulama sistemlerine geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Tayakısı, "Damla sulama, yüzey altı damla sulama gibi etkin ve verimli sistemlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Üretim alanlarına ve ekim-dikim yapılacak arazilere basınçlı borularla kapalı devre su taşıma sistemlerinin devlet eliyle acilen projelendirilip hayata geçirilmesi gereklidir. Yetkililer, bu konuda uzun süredir bekleyen projeler olduğunu belirtse de, Çukurova genelinde hayata geçirilen kapsamlı bir uygulama bulunmamaktadır. Modern sulama tekniklerinin yaygınlaşması için çiftçilere eğitim verilmesi ve kurulum aşamasındaki yüksek maliyetler için Tarım Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tayakısı, sulama ağlarında yaşanan su kayıplarının ve kaçaklarının izlenmesi, tespit edilmesi ve giderilmesinin de kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Kirli suların arıtılarak özellikle sanayi ve tarım alanlarında yeniden kullanıma sunulması, yeni su kaynaklarının araştırılması, yağmur suyu toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve yeraltı sularının yüzey sularıyla birlikte dengeli bir şekilde yönetilmesi, su verimliliğinin artırılması açısından önem taşımaktadır."

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA,