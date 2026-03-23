Bakan Kurum'dan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü mesajı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İklim değişikliğiyle mücadelemizde en büyük güç kaynağımız olan meteorolojik verilerle, doğamızı ve şehirlerimizi yarınlara hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Daha dirençli şehirler, daha güvenli bir gelecek için bilimin rehberliğinde ilerliyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemizde en büyük güç kaynağımız olan meteorolojik verilerle, doğamızı ve şehirlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Başta Meteoroloji Genel Müdürlüğü ailemiz olmak üzere meteoroloji bilimine emek veren herkesin 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun."