"İklim değişikliğinin" ele alındığı Eko İklim Zirvesi rekora imza attı

13 Nisan 2022-İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) desteğiyle ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı" bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fuarıyla rekorlara imza attı. Zirveyi değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Zirve'yle bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi ele alınırken diğer yandan Ankara'nın kongre ve fuar şehri potansiyelini ortaya çıkardığını söyledi.

"FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz bu zirve ile bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele alınırken diğer yandan Ankara'nın kongre ve fuar şehri potansiyeli ortaya çıkarıldı. Yeşil Mutabakat süreci en çok ticari hayatımızı etkileyecek ve bu sürece nasıl hazırlanmak gerektiği konusunda farkındalık oluştu. Ayrıca yıllardan beri Ankara ekonomisinin gelişimi için kongre ve fuar turizminin öneminden bahsediyorduk. Zirve bu konuda da iyi bir örnek oldu. Benzer faaliyetler kent ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

4 SALON, 6 MEYDAN 322 KONUŞMACI, 100 BİN 900 İZLEYİCİ

Zirve programları Biotrend Salonu, Dünya Salonu, Hava Salonu ve Su Salonu olmak üzere dört ayrı salon; Vakıfbank İklim Meydanı, Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Genç Meydan, GSB Meydanı ve Yeşil Fikirler Meydanı olmak üzere 6 meydanda aynı anda devam etti. İki gün boyunca 5 yabancı ülke devlet eski başkanı, bir yabancı ülke eski Başbakanı, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Komisyon Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanları, Banka Genel Müdürleri, finans sektörü temsilcileri, üst düzey bürokratlar, rektör ve rektör yardımcıları, akademisyenler, dernek başkanları, Oda/Borsa temsilcileri, kamu görevlileri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri, özel sektör CEO'ları, hukukçular, gazeteciler, sporcular, sanatçılardan oluşan 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı. İlk gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Zirve'nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu.

Zirve kapsamında, dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergiledi.

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